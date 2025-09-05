Incidente sul quale indagano i carabinieri

SINOPOLI (REGGIO CALABRIA) – Un operaio morto e due feriti non gravi è il bilancio del drammatico incidente avvenuto in un cantiere per la posa della fibra ottica a Sinopoli, nel Reggino. Un camion ha travolto e investito tre lavoratori. Era posteggiato e a un certo punto, forse per un problema ai freni, si è sposato, travolgendo un mezzo, che a sua volta ha investito gli operai.

È accaduto questo pomeriggio. Il camion appartiene alla stessa ditta per cui lavorano gli operai. Si sarebbe mosso all’improvviso, provocando la tragedia. I tre operai sono stati portati tutti all’ospedale di Reggio Calabria. Il più grave però non ce l’ha fatta ed è morto poco dopo.

I feriti

Gli altri due si trovano sempre lì. Nel luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, assieme ai Vigili del fuoco e al personale del 118. I militari hanno fatto partire un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e appurare eventuali responsabilità. L’ipotesi più plausibile al momento è quella di un guasto ai freni.

