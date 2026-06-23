Le telecamere di "Camper Osteria Italia" nei luoghi più rappresentativi del Trapanese.

La provincia di Trapani sarà protagonista su Rai 1 grazie a una serie di servizi realizzati da “Camper Osteria Italia”, il programma dedicato ai viaggi e alla valorizzazione dei territori italiani. Le telecamere della trasmissione hanno attraversato alcuni dei luoghi più rappresentativi della Sicilia occidentale per raccontarne paesaggi, tradizioni, cultura e identità.

La produzione, firmata dall’autrice Domizia Mattei con la regia di Claudio Giusti e condotta da Elisa Silvestrin, ha realizzato un percorso televisivo che porterà i telespettatori alla scoperta delle eccellenze del territorio trapanese attraverso reportage e approfondimenti dedicati alle sue peculiarità.

Camper, Rai 1 accende i riflettori sulla provincia di Trapani

Le riprese hanno interessato numerosi centri della provincia, tra cui Erice, Trapani, Salemi, Custonaci, Mazara del Vallo, Castellammare del Golfo, Gibellina e Calatafimi Segesta.

Il racconto televisivo mette al centro il patrimonio storico, artistico e paesaggistico dell’area, alternando scorci naturali, testimonianze culturali e tradizioni che caratterizzano la Sicilia occidentale. Le telecamere hanno documentato monumenti, borghi e luoghi simbolo che rappresentano alcuni degli elementi più distintivi del territorio.

Sport, mare e artigianato locale

Ampio spazio è stato riservato alle attività legate al mare e agli sport acquatici. Tra i protagonisti figurano il canottaggio, la vela e il kitesurf praticato nella Laguna dello Stagnone, uno dei luoghi più conosciuti della costa trapanese.

Il programma ha inoltre approfondito alcune delle principali tradizioni artigianali locali, raccontando il lavoro dei bottai marsalesi e il legame storico con la produzione del vino Marsala. Le telecamere si sono soffermate anche sulla lavorazione dei tappeti ericini, dei gioielli e degli accessori realizzati con il corallo di sale.

Nel corso delle riprese è stata dedicata attenzione anche ai siti culturali e religiosi del territorio, tra cui il Santuario dell’Annunziata di Trapani, attraverso un racconto che valorizza il rapporto tra patrimonio artistico e comunità locali.

Le Egadi tra natura e archeologia

Una parte significativa del viaggio è stata dedicata alle isole Egadi. La troupe ha raggiunto Levanzo, Favignana e Marettimo, documentando paesaggi naturali, percorsi escursionistici e attività legate al mare.

I servizi mostrano anche il lavoro svolto dall’Area Marina Protetta per la salvaguardia dell’ecosistema dell’arcipelago. Tra le tappe più significative figura la Grotta del Genovese di Levanzo, considerata uno dei più importanti siti archeologici preistorici del Mediterraneo.

Una vetrina nazionale per il territorio

La presenza del programma Rai rappresenta un’importante occasione di promozione per l’intera provincia di Trapani, offrendo una vetrina nazionale alle sue attrazioni culturali, naturalistiche ed enogastronomiche.

L’organizzazione delle attività sul territorio è stata supportata dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale, che ha collaborato alla definizione degli itinerari e all’individuazione delle esperienze più rappresentative. Fondamentale anche il contributo della Regione Siciliana nelle attività di coordinamento e valorizzazione delle eccellenze locali.

Quando andranno in onda gli appuntamenti

Le immagini raccolte durante il viaggio saranno trasmesse in cinque appuntamenti televisivi in programma dal 29 giugno al 3 luglio, permettendo al pubblico di conoscere più da vicino le caratteristiche e le peculiarità della Sicilia occidentale.

“La scelta della redazione di Camper di dedicare un ampio racconto alla provincia rappresenta un’importante conferma dell’attrattività e della crescente capacità del nostro territorio di proporsi sui mercati turistici nazionali e internazionali”, ha dichiarato Rosalia D’Alì, presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale.

“Attraverso immagini, storie e testimonianze autentiche, un vasto pubblico potrà conosce non soltanto le nostre straordinarie bellezze paesaggistiche, ma anche il patrimonio culturale, le tradizioni, le comunità e le eccellenze”, ha aggiunto.

“Come Distretto Turistico abbiamo lavorato in stretta sinergia con i territori e con le istituzioni per costruire un racconto capace di valorizzare l’identità più autentica e di promuovere un turismo sostenibile e diffuso durante tutto l’anno”, ha concluso Rosalia D’Alì.

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