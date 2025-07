Catania, rinasce il campo sportivo di via Velletri a Picanello

Trantino: "Solo attraverso il bello si può contrastare il degrado"

CATANIA – Un nuovo spazio per i giovani, le famiglie e tutto il quartiere. È stato inaugurato a Catania il rinnovato impianto sportivo di via Velletri, nel cuore di Picanello, alla presenza del sindaco Enrico Trantino. L’area, completamente riqualificata, è destinata principalmente al calcio giovanile, ma è stata pensata anche come luogo di aggregazione e benessere, con aree gioco, zone verdi e percorsi fitness.

“Stiamo restituendo alla città un impianto moderno — ha detto il sindaco — non solo per l’attività sportiva, ma come spazio di socialità per famiglie e bambini. Solo attraverso il bello si può contrastare il degrado”. Trantino ha rivolto anche un appello ai residenti perché si prendano cura dei beni comuni, “adottandoli per il bene delle future generazioni”.

Il nuovo campo sportivo

La rinascita del campo Velletri è parte di un progetto più ampio di rigenerazione urbana del quartiere, che ha visto anche la realizzazione di una nuova scuola. I lavori hanno riguardato il rifacimento completo del manto in erba sintetica, il raddoppio degli spogliatoi, il miglioramento dei servizi al pubblico e la sistemazione delle aree verdi.

Tra le novità, anche una zona di riscaldamento per gli atleti a bordo campo, un’area giochi per i più piccoli accanto alla tribunetta e il ripristino dell’ingresso principale collegato alla nuova piazza prevista dal programma Catania Spazio Sport.

L’intervento è stato finanziato con fondi europei del Fondo Sviluppo e Coesione, per un importo complessivo di quasi un milione di euro. L’obiettivo è restituire al territorio un punto di riferimento per la crescita sportiva e sociale dei giovani.