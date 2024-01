Camporeale, capannone agricolo distrutto da un incendio

Tra le ipotesi sulle origini del rogo c'è quella di un cortocircuito

CAMPOREALE – Un incendio ha distrutto un capannone agricolo, dove c’erano anche un’auto, attrezzi vari, questa mattina in via del Triangolo, a Camporeale (Palermo). Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dell’Enel per eseguire una serie di accertamenti che potrebbero aiutare a chiarire le cause del rogo. Diverse le ipotesi. Tra queste un cortocircuito che avrebbe innescato l’incendio, ma al momento non si esclude neanche la pista dell’incendio doloso.