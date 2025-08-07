Camporeale, operaio dell’Amap aggredito mentre era al lavoro

La solidarietà dell'assessore Alaimo e del consigliere Inzerillo

PALERMO – Un operaio dell’Amap è stato aggredito a Camporeale mentre era al lavoro. Lo comunica in una nota di solidarietà l’assessore comunale al Bilancio e alla Legalità, Brigida Alaimo.

“Esprimo la mia piena solidarietà al lavoratore dell’Amap aggredito a Camporeale durante un intervento sulla rete idrica. È un episodio grave, che non può essere tollerato. In un momento segnato da forti criticità come l’attuale emergenza idrica, è comprensibile il disagio dei cittadini, ma nessuna esasperazione può giustificare atti di violenza contro chi lavora al servizio della collettività. È necessario adottare con urgenza tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori. Proteggere chi opera ogni giorno per assicurare servizi essenziali è dovere di tutti noi”.

Solidarietà è stata espressa anche dal consigliere comunale Gianluca Inzerillo. “Desidero esprimere la mia più ferma condanna per il vile gesto di violenza avvenuto a Camporeale ai danni di un lavoratore dell’AMAP, aggredito mentre svolgeva con serietà e impegno il proprio lavoro al servizio della città. A lui va tutta la mia solidarietà, personale e istituzionale. Episodi come questo sono inaccettabili e devono essere condannati con decisione. Nessun lavoratore dovrebbe mai temere per la propria incolumità mentre svolge le proprie funzioni, soprattutto in un contesto pubblico e a beneficio della collettività. La violenza, in qualsiasi forma, non può trovare spazio nella nostra società. Difendere chi lavora ogni giorno per garantire servizi essenziali è un dovere morale e civile. Confido che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto e che si adottino tutte le misure necessarie per prevenire simili episodi in futuro. Continuerò, nel mio ruolo di consigliere comunale e metropolitano, a sostenere ogni azione volta a tutelare la sicurezza dei lavoratori e il rispetto del vivere civile”.