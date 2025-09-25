 Candeggina nella borraccia, studentessa ricoverata nel Siracusano
Un compagno di scuola racconta di aver voluto fare uno scherzo
LE INDAGINI
di
1 min di lettura

AVOLA (SIRACUSA) – Una studentessa di Avola, nel Siracusano, è finita in ospedale dopo aver ingerito della candeggina, che era stata diluita nell’acqua della sua borraccia.

La giovane, che frequenta un Istituto superiore, dopo aver sorseggiato l’acqua avrebbe avvertito subito un malore. La studentessa è stata immediatamente trasferita all’ospedale Di Maria di Avola dove si trova ricoverata e, fortunatamente, non si trova in pericolo di vita.

La confessione del compagno di scuola

Un compagno di scuola avrebbe già confessato di aver messo lui un po’ di candeggina nella borraccia per fare uno scherzo. Indagano i carabinieri della compagnia di Noto.

