Futurlab, confronto tra i candidati rettore dell’Università

L’evento si terrà giovedì 12 giugno

CATANIA – Alle porte delle elezioni del rettore dell’Università di Catania per il sessennio 2025-2031, l’associazione FuturLab – Costruiamo il Futuro promuove un confronto dei quattro candidati, ufficialmente in competizione (Salvatore Baglio, Enrico Foti, Ida Nicotra e Pierfrancesco Veroux), con le associazioni studentesche, le forze produttive e sindacali della Città di Catania.

L’evento si terrà giovedì 12 giugno dalle ore 16 alle ore 18, al Palazzo della Cultura di via Vittorio Emanuele, e sarà moderato dal giornalista Daniele Lo Porto.

Dopo le brevi presentazioni dei candidati e l’illustrazione dei tratti caratterizzanti i rispettivi programmi elettorali, sarà dato spazio alle domande dal pubblico. In particolare, sono previsti, tra gli interventi, quelli di esponenti territoriali delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL, di Confindustria, di Confcommercio, di alcune associazioni studentesche.

I presenti si confronteranno su possibili soluzioni di rilancio dell’Ateneo catanese per renderlo più attrattivo tra gli studenti e i ricercatori, facendolo diventare, in collaborazione con il tessuto produttivo locale, vero motore di crescita per il territorio, e non mero luogo di passaggio, ancor più dopo i dati allarmanti che vedono una perdita, tra il 2011 e il 2021, di oltre il 30% degli iscritti, passando da 55 mila a circa 40 mila studenti.

Si registra, altresì, una forte necessità nell’Università di Catania di riformare e semplificare la burocrazia, potenziare le misure di welfare e aprire maggiormente il sistema universitario al territorio, al Mediterraneo e al resto d’Italia, costruendo un’infrastruttura strategica per affrontare le sfide economiche, demografiche e culturali della Sicilia.