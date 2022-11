Canicattì, rapina in gioielleria: si cercano i malviventi

Colpo da sessantamila euro

1' DI LETTURA

CANICATTÌ (AGRIGENTO) – Colpo grosso in una gioielleria lungo viale Regina Margherita, nel centro di Canicattì (Agrigento). Un uomo e una donna sono entrati nel negozio facendo finta di essere interessati all’acquisto di gioielli. La coppia, approfittando di un momento di distrazione del personale, è riuscita con una mossa fulminea a rubare un pannello che custodiva oro e preziosi per un valore quantificato in 60mila euro.

Poi la fuga per le vie della città. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine con i poliziotti del locale commissariato che sono giunti sul posto. Al via le indagini per risalire all’identità dei due malviventi. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere della gioielleria e da quelle posizionate lungo la centralissima via.