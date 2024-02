Canottaggio, il TeLiMar torna a casa da Torino con un argento e due bronzi

Quarantesima edizione della Gran Fondo “D’inverno sul Po”

Tanta esperienza, ma anche una pesante medaglia d’argento e due di bronzo. È questo il bottino della Canottieri TeLiMar, impegnato a Torino nel weekend di gare della 40esima edizione della Gran Fondo “D’inverno sul Po”.

Conquista un’importante piazza d’onore Emanuele Gaetani Liseo, tesserato con la Marina Militare, nell’Otto senior Italia team, dietro alla Romania per meno di due secondi, insieme a Leonardo Pietra Caprina, Jacopo Frigerio, Matteo Della Valle, Simone Pappalepore, Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea, Vincenzo Abbagnale, timoniere Alessandra Faella.

Il primo bronzo è arrivato nelle gare di sabato. A portare a casa la medaglia è stato il GIG a quattro PR3 di Nicolò Fiorentino, Kevin Esposito, Alessandro Aiello e Valeria Galioto, timoniere Yunieldis Martinez Sourt

Domenica, invece, è stata la volta di Lavinia Poerio, che nell’equipaggio misto della Canottieri TeLiMar con Angelina Iannicelli (CC Irno), Sara Lisi (Tirrenia Todaro) e Gloria Licciardi (Cus Bari) ha conquistato il gradino più basso del podio nella finale del Quattro di coppia U19 a un solo centesimo dalla Società canottieri Menaggio.

Quanto agli altri risultati, podio sfiorato per il Doppio Doppio U17 femminile di Caterina Piredda e Carla Molfettini, il Doppio master A di Ionut Brinza e Yunieldis Martinez Sourt, per Quattro di coppia Master U43 di Maria Scalici, Alessandro Gibbardo, Diana Kusik (SC Casale) e Alessia Moschitta e per Carmelo Genuardi nel Singolo master G.

Credits Foto: Canottaggio.org/Alessandro Carbonara