‘Canta e sona per Rosa’, all’Albergheria risuona la voce di Balistreri

L'omaggio del Collettivo Folk

PALERMO – Il 21 marzo 1927 nasceva a Licata Rosa Balistreri, la più popolare cantautrice e cantastorie siciliana considerata, per la sua voce particolare e indimenticabile e per le sue canzoni cariche di malinconia e di amore per la propria terra, ma anche di coraggio e di denuncia sociale, la “voce della Sicilia” ormai parte del patrimonio culturale dell’Isola.

Il Collettivo Folk Palermo vuole ricordarla nel giorno del suo compleanno, con un incontro in piazza S. Francesco Saverio, nel quartiere dell’Albergheria, sotto la luminaria ‘Cu Ti Lu dissi’. a lei dedicata, con una cantata e suonata collettiva. L’appuntamento è quindi per giovedì 21 marzo, alle 21, in piazza S. Francesco Saverio.

Il Collettivo Folk Palermo è un progetto musicale creato da un gruppo aperto di appassionati musicisti che condividono la passione per il repertorio folk del Mediterraneo e internazionale. Il Collettivo esplora ed interpreta le ricche tradizioni musicali dei paesi di tutto il mondo, così da valorizzare melodie e ritmi provenienti da culture diverse. Con una varietà di strumenti e voci si creano atmosfere coinvolgenti ed autentiche che celebrano la bellezza e la diversità della musica folk.