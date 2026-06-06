Parla il sindaco

CAPACI (PALERMO) – “La dinamica di quanto accaduto alla stazione di servizio di Capaci farebbe pensare ad un atto intimidatorio, soprattutto dopo che nell’intero comprensorio (da Carini a Tommaso Natale, da Sferracavallo ad Isola, al lungomare Isola-Capaci) sono stati consumati nelle ultime settimane diversi episodi criminosi legati al racket delle estorsioni e del pizzo”. Lo dice il sindaco di Capaci (Palermo), Pietro Puccio.

Puccio: “No alla violenza mafiosa”

“Ribadiamo la nostra fermezza ad opporci a qualsiasi atto di violenza che voglia ricondurci ad oscure trame mafiose ormai condannate dalla storia e rifiutate dalla coscienza civile della comunità”, aggiunge Puccio.

L’intimidazione alla stazione di servizio di Capaci

Puccio: “Fiducia nelle forze dell’ordine”

Rispetto all’intimidazione al distributore di benzina “confermiamo la massima fiducia nelle forze dell’ordine – conclude il sindaco di Capaci – e auspichiamo che venga fatta piena luce su tali eventi delittuosi che mirano a scuotere dalle fondamenta la convivenza pacifica e civile e lo svolgimento di libere e sane attività economiche ed imprenditoriali”.