Capizzi, le indagini: il presunto omicida non risponde al gip

Nel pomeriggio ci sarà l'autopsia di Giuseppe Di Dio

ENNA – Si è avvalso della facoltà di non rispondere, di fronte al gip, Giacomo Frasconà Filaro, accusato di avere ucciso con un colpo di pistola il sedicenne Giuseppe Di Dio, a Capizzi (Messina) facendo solo una laconica dichiarazione spontanea per scagionare il padre Antonio e il fratello Mario.

L’interrogatorio si è svolto nella casa circondariale di Enna Luigi Bodenza davanti al Gip del tribunale di Enna Zelia Futura Maimone e al pm Salvatore Interlandi. Hanno invece risposto alle domande il padre del presunto assassino, Antonio, e il fratello Mario che hanno raccontato la loro versione dei fatti contestata dal pm sulla base delle dichiarazioni della moglie e madre degli indagati, Grazia Schillirò già interrogata dai carabinieri.

Il pubblico ministero ha chiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione della convalida della misura cautelare in carcere. Il legale dei Frasconà Filaro, Felice Lo Furno non si è opposto. Intanto è prevista nel pomeriggio l’autopsia sul corpo di Giuseppe Di Dio.