Capo d’Orlando, la scuola Spazio Danza incanta a Disneyland Paris

In scena lo spettacolo "The Greatest Show" per il Disney Performing Arts Program

SPETTACOLI









CAPO D’ORLANDO – Lo scorso 29 aprile, in occasione della Giornata Internazionale della Danza, le talentuose ballerine siciliane hanno regalato al pubblico del parco Disney un’indimenticabile performance con il loro ultimo spettacolo, “The Greatest Show”, per il Disney Performing Arts Program. Si tratta della prima scuola di danza italiana ad essere invitata ad esibirsi all’interno del celebre parco divertimenti. Applausi convinti da parte di una platea internazionale e dall’intero staff Disney. Prima dell’esibizione, le allieve di Spazio Danza hanno partecipato a un workshop esclusivo con uno dei coreografi responsabili della preparazione dei ballerini e degli spettacoli del parco Disney. “Siamo entusiaste per l’esperienza vissuta e per le prospettive future”, affermano Martina e Valentina Rinoldo, rispettivamente direttrice artistica e proprietaria della scuola orlandina che ha già ricevuto un nuovo invito dalla Disney Performing Arts per un altro spettacolo da realizzare nei prossimi mesi.

