Capo Mulini, controlli in due ristoranti: sanzioni per 25 mila euro – VIDEO

Scoperti lavoro nero, scarse condizioni igieniche e alimenti non tracciati

ACIREALE – Blitz della task force coordinata dalla Polizia di Stato in due ristoranti di Capo Mulini, frazione marinara di Acireale. L’operazione, voluta dal Questore di Catania, ha coinvolto Polizia, Forestale, ASP, Ispettorato del Lavoro e Polizia Locale, con l’obiettivo di verificare condizioni igienico-sanitarie, regolarità dei dipendenti e sicurezza alimentare.

Sanzioni per 25.400 euro e 300 chili di alimenti sequestrati

Nel primo locale, su tre dipendenti uno è risultato in nero: scattata la sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione, oltre a una sanzione da 6.400 euro. Sequestrati anche 100 chili di alimenti non tracciati. Il titolare è stato denunciato per frode in commercio ed è stato multato per un totale di 10.900 euro.

Nel secondo ristorante, gravi carenze igieniche hanno portato alla chiusura temporanea di cucina, laboratori e depositi. Sequestrati 200 chili di prodotti non tracciati. Le sanzioni ammontano a 14.500 euro, comprese una maxi multa da 10.000 euro per l’assenza di indicazioni sugli allergeni nei menù.

Sono in corso ulteriori verifiche da parte dell’Asp e dello Spresal.