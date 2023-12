Capodanno, annullato l’evento con la Palmer: “Non ci sono i presupposti”

Gli organizzatori e l'artista hanno preferito rinviare l'esibizione

PALERMO – Annullato il tanto atteso evento musicale di Capodanno in programma al Mob Disco Theatre e Unlocked Party di Villagrazia di Carini, che avrebbe visto esibirsi la dj tedesca Lilly Palmer. L’artista internazionale, però, non si sente sicura visto quanto accaduto la scorsa settimana all’interno della discoteca Notr3 di Palermo, quando è stato ucciso a colpi di pistola l’ex calciatore 22enne Rosolino Celesia,.

“Scelta difficile ma necessaria”

A dare l’annuncio è Vincenzo Grasso, gestore della discoteca alle porte di Palermo, d’intesa con la stessa artista che ha compreso le motivazioni che stanno alla base della decisione. “Una scelta difficile ma necessaria che abbiamo preso con profondo dispiacere – spiega Vincenzo Grasso che è anche presidente di Silb Confcommercio, che raggruppa i più grossi locali da ballo della città di Palermo -. Abbiamo ponderato attentamente la situazione e riteniamo che non siano presenti le condizioni ottimali per celebrare un grande evento come quello programmato. Mi auguro che questa decisione non finisca per favorire gli ‘sciacalli’ che organizzano feste abusive in locali non autorizzati e non attrezzati”.

Grasso fa riferimento ai recenti episodi che hanno scosso Palermo, con atti criminali che hanno colpito i luoghi della movida cittadina, generando comprensibile incertezza e paura nella nostra comunità. “La sicurezza e il benessere dei nostri ospiti, dei nostri lavoratori e l’energia positiva che è parte integrante dei nostri eventi sono valori irrinunciabili per noi”, aggiunge Grasso che sottolinea come la decisione sia stata presa di comune accordo con Lilly Palmer, l’artista di spessore internazionale che avrebbe dovuto guidare la serata danzante.

“Fin dall’inizio – prosegue Grasso – Lilly Palmer ha mostrato una volontà collaborativa e comprensiva rispetto alla situazione attuale, e desideriamo ringraziarla sinceramente per la sua comprensione e cooperazione. Non vediamo l’ora di poterla ospitare in quelle che, siamo certi, saranno condizioni migliori in un prossimo futuro, consentendoci di offrire al nostro pubblico un’esperienza straordinaria con la sua esibizione. L’evento verrà certamente recuperato”.

Proprio lo scorso anno, alla vigilia del Natale, al Mob si verificò anche una rissa e dei colpi di pistola che, fortunatamente, non fecero vittime perché sparati verso l’alto.

Come ottenere il rimborso

Coloro i quali hanno acquistato il biglietto online riceveranno una comunicazione da TicketSms con indicata la procedura di rimborso (effettuabile entro 15 giorni dall’annullamento del ticket). Chi invece ha acquistato tramite one-to-one può rivolgersi al proprio promoter di fiducia per il rimborso.