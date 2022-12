Follia in discoteca, colpi di pistola e panico in pista

Il locale in provincia di Palermo è stato sequestrato

PALERMO – È una notte affollata al Mob di Villagrazia di Carini.

La pista della discoteca in provincia di Palermo è piena di giovani e meno giovani quando scoppia il putiferio.

Qualcuno tira fuori una pistola e inizia a sparare all’impazzata.

C’è il fuggi fuggi. I clienti impauriti guadagnano in fretta l’uscita.

Vista la dinamica poteva essere una tragedia. Solo per un caso fortuito non ci sono stati feriti, ma si è rischiato grosso sia per le pistolettate che per il panico che hanno generato.

Cosa abbia scatenato la follia non è ancora chiaro. Una lite o un regolamento di conti? Di sicuro chi si presenta armato in una discoteca di venerdì sera lo fa con intenzioni precise.

Al lavoro ci sono i carabinieri che stanno cercando di individuare i clienti, ascoltando una serie di testimoni. La discoteca è finita sotto sequestro.

Il lavoro è appena iniziato, ma si è rischiato grosso al Mob.