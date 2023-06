Capone (Ugl): “Attuare il Pnrr per favorire nuova occupazione”

Il segretario generale dell'Ugl a Catania per il congresso territoriale del sindacato.

1' DI LETTURA

CATANIA. “Ribadiamo l’importanza di puntare sulla formazione per incentivare il ‘matching’ fra domanda e offerta di lavoro. Occorre, al contempo, favorire l’attuazione del Pnrr per rilanciare lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno e garantire la creazione di nuovi posti di lavoro”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl, a Catania per il congresso territoriale del sindacato.

“La stagione dei congressi territoriali – ha detto Capone – rappresenta l’occasione per confrontarsi con gli iscritti e per costruire insieme il nuovo modello sindacale che affronterà il #viaggionelfuturo del lavoro. L’Eurostat ha collocato la Sicilia al quinto posto tra le regioni europee per percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni che sono disoccupati e alla seconda posizione italiana per percentuale di popolazione disoccupata tra i 15 e i 74 anni. Inoltre, secondo l’analisi dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, nel 2023 il numero dei disoccupati in Sicilia aumenterà di 63 mila unità rispetto al 2022 per una quota complessiva di 2.118.000 di persone senza lavoro. Si tratta di una situazione allarmante che impone l’adozione di misure strutturali e investimenti consistenti in politiche occupazionali”.