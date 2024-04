Al porto di Palermo arriva il servizio di car sharing: sarà attivo dal 18 aprile

Disponibile per i croceristi ma anche per i cittadini, l'auto si prenota tramite app

PALERMO – La mobilità sostenibile si affaccia sul mare. Al porto di Palermo arriva Kinto Share, il primo servizio di car sharing che sarà attivo a partire dal prossimo 18 aprile nelle postazioni del Terminal Crociere e offrirà la possibilità di noleggiare le vetture attraverso l’uso dell’app dedicata e di appositi spazi di parcheggio, con l’ausilio di un team a supporto dei clienti per l’attivazione e la prenotazione dei viaggi.

La flotta messa a disposizione da Kinto – il terzo brand globale del gruppo Toyota creato nel 2019 per soddisfare le nuove esigenze di mobilità in modo semplice, sostenibile e accessibile a tutti – è composta da cinque vetture Toyota con tecnologia 100% Full Hybrid.

Kinto Share è un servizio di car sharing 100% digitale, che permette, attraverso un’app, di prenotare l’autovettura ogni volta che se ne ha bisogno. Sarà possibile prenotare le vetture per poche ore oppure per l’intera giornata, con tariffe convenienti e flessibili all inclusive (assicurazione, carburante, call center h24, assistenza stradale).

Ulteriore beneficio per gli utenti che lo utilizzeranno sarà la possibilità di prenotare anche presso altre località la flotta di Kinto Share. Il porto di Palermo si aggiunge infatti alla proposta di mobilità innovativa e sostenibile di Kinto, in forte espansione sul territorio nazionale.

“La mobilità sostenibile arriva al porto di Palermo e siamo molto felici di poter inaugurare il servizio di car sharing e va ad ampliare la nostra rete che è composta da più di 300 veicoli già disponibili in tutta Italia” ha dichiarato Vincent Van Acker, service design & user experience director di Kinto.

“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di Kinto di installare al porto una stazione di prelievo delle autovetture che sono al servizio di tutti – ha dichiarato Antonio Di Monte dg West Sicily Gate -. Un nuovo modo per muoversi e una nuova modalità di mobilità in linea con i tempi“.