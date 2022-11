Catania, raffica di controlli: multe e denunce al Castello Ursino

Un'immagine dei controlli di ieri sera

Catania. Avrebbe usato la carta di credito di una persona a cui aveva rubato il portafogli. Per questo i carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno denunciato a piede libero un bulgaro di 48 anni, con l’accusa di furto e indebito utilizzo di carta di credito. La denuncia rientra nell’ambito di un servizio svolto in collaborazione con i militari del 12° Reggimento “Sicilia”, in collaborazione con il Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale e la Polizia Locale di Catania, finalizzato al contrasto dell’illegalità nel centro storico e in particolare in zona castello Ursino, dove è stata assicurata alle persone presenti la fruibilità delle aree a verde pubblico e pedonali.

In tutto, ieri sera, sono state controllate settanta persone e una trentina di auto e moto. Un sessantunenne è stato denunciato per aver dato false generalità ai carabinieri, un ventottenne per guida senza patente (non l’avrebbe mai conseguita). Un ventiseienne per possesso ingiustificato di un coltello con lama di 9 centimetri. Sono state elevate multe per violazioni al Codice della Strada per un importo di oltre 17 mila euro, con contestuale sequestro o fermo amministrativo di 9 veicoli.

I carabinieri hanno svolto controlli in alcuni ristoranti e locali, nell’area del Castello Ursino, multando due commercianti. Uno stato sanzionato per “occupazione abusiva di suolo pubblico”, perché aveva messo tavoli e sedie in mezzo alla strada senza autorizzazione, e “mancata esposizione del cartello” con gli orari di apertura. L’altro commerciante aveva creato la cucina in un locale senza autorizzazione ed è stato sanzionato per cambio illecito di “destinazione d’uso”. Le violazioni riscontrate dai Carabinieri hanno comportato l’elevazione di sanzioni per un importo complessivo di oltre 8.000 euro.