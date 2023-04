I controlli a Librino e San Giorgio: chiuse officine non autorizzate

L’attività di controllo del territorio del nucleo radiomobile è stata intensificata in vista del 25 aprile e del 1 maggio

CATANIA. I carabinieri scoprono e chiudono due officine non autorizzate a San Giorgio e a Librino denunciano un’intera famiglia, sei persone, per furto di energia elettrica. Sono alcuni dei risultati del piano straordinario di controllo del territorio avviato dal Comando Provinciale dell’Arma di Catania, in occasione delle prossime festività del 25 aprile e del 1 maggio.

I militari del Nucleo Radiomobile di Catania sono stati impegnati nel quartiere di Librino, dove hanno effettuato diversi controlli alle persone sottoposte a misure cautelari presso le proprie abitazioni, riscontrando la regolare presenza in casa di tutti, tranne che per un ventenne pregiudicato, in Viale Moncada, che è stato denunciato per evasione.

A San Giorgio sono state sottoposte a controllo due officine meccaniche, nei cui confronti sono state elevate sanzioni per 12 mila euro. E’ stato accertato, infatti, che svolgevano l’attività in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative, violazione punita anche con la chiusura delle attività e il contestuale sequestro delle attrezzature da lavoro. Il titolare di una di esse, inoltre, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per “traffico illecito di rifiuti speciali”, per non aver smaltito gli oli esausti come previsto dalla legge.

I controlli alla circolazione stradale hanno consentito ai militari operanti di identificare una quarantina di persone e di sottoporre ad accertamenti una ventina di veicoli, con l’elevazione di 32 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, per un importo complessivo di circa 43 mila euro e il sequestro di 10 veicoli.