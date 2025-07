Carceri, stanziati 11 milioni per la formazione dei detenuti in Sicilia

Avranno modo di apprendere una professione

ROMA – Dopo l’intervento di oltre 16 milioni di euro a favore dell’esecuzione penale esterna, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio stanzia per la Regione Sicilia nuove risorse per oltre 11,2 milioni di euro per la formazione professionale dei detenuti e lo sviluppo di competenze in laboratori realizzati e attrezzati allo scopo.

“Continua e si rafforza – spiega il ministero – l’azione sinergica con il presidente della Regione Renato Schifani. Si offriranno nuove opportunità ai detenuti di apprendere una professione nei laboratori enogastronomici, sartoriali, di apicoltura, ceramica, falegnameria ed altro. Sarà attivato un processo per l’attestazione delle competenze da spendere sul mercato del lavoro una volta fuori dal circuito penitenziario”.

Il Progetto, ideato con il supporto di Gabriella De Stradis, direttore generale per il coordinamento delle politiche di coesione, è finanziato nell’ambito del Piano “Una Giustizia più Inclusiva: Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche attraverso la riqualificazione delle aree trattamentali” di cui il ministero della Giustizia è Organismo Intermedio per il Piano Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”.

Schifani: “Opportunità per i detenuti”

“Promuovere percorsi di formazione professionale all’interno delle carceri è il segno inequivocabile dell’attenzione delle Istituzioni per le condizioni di vita dei detenuti. Per questo, desidero ringraziare il ministro Nordio per l’intervento concreto e lungimirante che ha realizzato per la Sicilia e che rappresenta un passo importante verso un sistema penitenziario realmente rieducativo, capace di offrire una seconda possibilità attraverso il lavoro”, lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, esprimendo profondo apprezzamento per l’iniziativa del ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Gli 11,2 milioni si aggiungono agli oltre 16 milioni di euro stanziati nei giorni scorsi per avviare percorsi di orientamento, formazione e housing sociale delle persone che in Sicilia sono sottoposte a misura penale esterna o sono in uscita dagli istituti penitenziari.

“Una sinergia tra istituzioni – prosegue Schifani – che consentirà di offrire nuove opportunità ai detenuti, spendibili anche sul mercato del lavoro una volta fuori dal circuito penitenziario. Un percorso verso un futuro più giusto, nel rispetto della dignità delle persone”.