Carini, atti vandalici contro il pagamento dei parcheggi in centro

Rubata la cassa continua e danneggiata l'insegna della società di gestione

CARINI – Nuovo atto vandalico contro il pagamento dei parcheggi nel centro di Carini (Palermo). I vandali hanno portato via la cassa continua nella centralissima piazza Duomo per pagare i parcheggi e danneggiate altre in via Garibaldi ladri e in via Borsi.

Stavolta è stata anche danneggiata l’insegna della società Telereading che gestisce i parcheggi in via Garibaldi. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia.

“Se qualcuno pensa a Carini si possa fare quello che si vuole senza che questo comporti delle conseguenze, si sbaglia di grosso – dice il sindaco di Carini, Giovì Monteleone –. Sono fiducioso che i responsabili saranno individuati a strettissimo giro dalle forze dell’ordine. Voglio inoltre ricordare ai delinquenti smemorati che, come ho già avuto modo di dire, i furti dei parcometri non serviranno a farci fare un passo indietro sul servizio di sosta a pagamento”.