Carini, auto si ribalta in via Don Luigi Sturzo: intervengono i vigili del fuoco

Gli agenti della polizia municipale stanno ricostruendo la dinamica

PALERMO – Un’auto, una Lancia Ypslon, si è ribalta, nella giornata di oggi, mercoledì 5 giugno, in via Don Luigi Sturzo a Carini.

L’incidente si è verificato introno alle 13:15. L’automobile ha urtato un palo e si è ribaltata.

I vigili del fuoco del distaccamento di Carini sono intervenuti per estratte dall’abitacolo il conducente che, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite ed è stato affidato al personale sanitario per le cure del caso

Sul posto presenti agenti della polizia municipale di Carini per ricostruire la dinamica.