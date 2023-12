Carini, completata la demolizione dell’ex ristorante ‘Gatto Bianco’

“La riqualificazione dell’area - commenta il sindaco Giovì Monteleone - è sempre più vicina"

PALERMO- L’ex ristorante Gatto Bianco non c’è più. L’intervento di demolizione sul lungomare Cristoforo Colombo, iniziato i primi di dicembre, è stato completato oggi pomeriggio. Al posto dell’immobile al civico 565, che si sviluppava su tre piani, adesso c’è solo sabbia e sullo sfondo è tornato a vedersi il mare. Per incanalare il flusso stradale e delimitare l’area al confine tra il terreno e l’asfalto è stata posizionata una barriera Jersey, un dispositivo di sicurezza modulare in calcestruzzo.

“La riqualificazione dell’area – commenta il sindaco Giovì Monteleone – è sempre più vicina. A dicembre abbiamo anche dato l’incarico per realizzare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di riqualificazione che interesserà il tratto di costa che va dalla foce del torrente Milioti al Villaggio dei Pescatori e che – conclude il primo cittadino – prevederà servizi e attrezzature utili alla fruizione del mare, oltre alla realizzazione di un giardino in memoria dei coniugi D’Agostino”.