Carini, gli animalisti contro il comune: “Non fa nulla contro il randagismo”

"Il canile deve ricevere ingenti somme“

CARINI (PALERMO) – “I cani che sono stati portati all’interno della sala consiliari erano 7, tutti cuccioli. Nessun cane adulto era presente per ragioni di pubblica sicurezza“. Lo affermano i volontari dell’associazione animali che hanno portato in Comune alcuni cuccioli per sottolineare l’assenza dell’amministrazione nella lotta al randagismo.

“Secondo le nostre fonti – continuano i volontari che hanno ricevuto una denuncia dalla polizia municipale – il canile sanitario deve ricevere ingenti somme da parte del comune di Carini e la stessa ditta lo ha comunicato tramite pec al comando di Polizia Municipale”.

“Dal 6 ottobre abbiamo chiesto al comune la presa in carico di tre cuccioli randagi o l’affidamento al nostro ente con compartecipazione delle spese veterinarie, di mantenimento, applicazione microchip, vaccini, antiparassitari. Insomma l’iter sanitario previsto per legge. Nulla di tutto ciò è stato concesso”.

FOTO DI ARCHIVIO