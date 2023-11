Carini, il Consiglio Comunale approva il rendiconto e il bilancio consolidato

Confermate le 18 assunzioni annunciate

CARINI (PALERMO) – Il Consiglio Comunale di Carini, in provincia di Palermo, ha approvato il rendiconto e il bilancio consolidato relativi all’anno 2022. Sono confermate, dunque, le 18 assunzioni annunciate in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione 2023/25, avvenuta lo scorso 1 agosto.

Nuovi assunti in servizio a dicembre

Il rendiconto è stato approvato con 15 voti a favore e quattro contrari mentre sono stati due i voti contrari al consolidato. Il sindaco Giovì Monteleone commenta così: “I nuovi assunti prenderanno servizio dal primo dicembre. Inoltre, quanto accaduto in aula è di buon auspicio perché pensiamo di approvare il bilancio preventivo 2024 in tempi brevi così da poter programmare per tempo tutte le attività

amministrative”.

L’assessore al Bilancio, Salvatore Manicioto, spiega che “il rendiconto 2022 ha un disavanzo di amministrazione tecnico in netto miglioramento rispetto al 2021. Inoltre, su otto parametri strutturalmente deficitari, solo due sono negativi rispetto al consuntivo 2021 ,quando erano tre su otto”.