Carini, presentata la candidatura di Rossella Covello

Russo: “Saprà riportare Carini ai fasti che merita”

CARINI – È stata presentata ieri sera la candidatura a sindaco di Rossella Covello, che rappresenta la colazione del centrodestra assolutamente alternativa a al centrosinistra schierato dall’altra parte. L’apertura si è svolta in un incontro partecipato che ha segnato l’avvio ufficiale della campagna elettorale.

All’iniziativa hanno preso parte il senatore Raoul Russo, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, il commissario regionale Luca Sbardella e Carolina Varchi, responsabile del dipartimento Mezzogiorno, a testimonianza del sostegno del partito a tutti i livelli.

Nel corso della serata sono stati illustrati i primi punti del programma, con particolare attenzione al rilancio del territorio, alla valorizzazione delle risorse locali e al miglioramento dei servizi per i cittadini.

“La nostra presenza all’apertura della campagna elettorale non è solo istituzionale – dichiara Raoul Russo -, ma rappresenta la dimostrazione di un partito unito che crede in una candidatura autorevole. Rossella Covello, una volta eletta sindaco, saprà riportare Carini ai fasti che merita”.

Un progetto che punta a costruire una visione concreta per il futuro della città, partendo dall’ascolto del territorio e dal coinvolgimento della comunità.