Carini, vietato usare acqua potabile per innaffiare le piante e lavare auto

L'ordinanza del sindaco resterà in vigore fino al 31 dicembre

CARINI (PALERMO) – Vietato usare l’acqua potabile per innaffiare le piante di balconi e giardini nell’intervallo orario che va dalle 5 alle 23, lavare auto in casa, cortili e piazzali e alimentare fontane ornamentali, vasche e piscine non dotate di dispositivi per il riciclo artificiale dell’acqua.

Questi i provvedimenti presi dal sindaco di Carini, Giovi Monteleone, per risparmiare l’acqua potabile e combattere così l’emergenza idrica in corso. Per ridurre i consumi il primo cittadino oggi ha firmato l’ordinanza.

La nuova ordinanza stabilisce sanzioni amministrative, da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro per chi la trasgredirà. A vigilare e controllare che l’ordinanza, valida fino al 31 dicembre 2024 (salvo revoca), venga rispettata dai cittadini sarà il comando di polizia municipale di Carini.