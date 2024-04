Carlentini, uomo morto carbonizzato dentro la propria auto

Intervento dei vigili del fuoco in piazza Diaz. La procura ha aperto un'inchiesta

CARLENTINI – Un uomo è morto carbonizzato all’interno della propria auto, questa mattina, in piazza Diaz, a Carlentini. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta e i magistrati stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nel centro della zona nord del Siracusano.

Secondo i primi rilievi, l’uomo avrebbe parcheggiato l’auto in piazza e sarebbe rimasto all’interno. Poco dopo, per cause che sono ancora da accertare, il mezzo avrebbe preso fuoco e lui non sarebbe riuscito a uscire.

L’autovettura è stata in pochi istanti avvolta dalle fiamme. A nulla sono servite le chiamate di aiuto di alcune persone presenti in piazza Diaz. Poco dopo sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.