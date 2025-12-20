Carmina (M5S): “Violenza su 11enne è il fallimento delle politiche sulla scuola”

"Voglio esprimere la mia vicinanza a questo bambino e alla sua famiglia"

PALERMO – La deputata M5S Ida Carmina annuncia un’interrogazione al ministro dell’Istruzione sull’episodio di violenza sessuale ai danni di un bambino di 11 anni in provincia di Palermo. Per Carmina si tratta del “fallimento delle politiche del governo Meloni, che continua a colpire la scuola pubblica con tagli a personale e risorse, indebolendo vigilanza, prevenzione e sicurezza. Servono investimenti immediati, non propaganda”.

“Quanto accaduto nel Palermitano è un fatto di una gravità assoluta – aggiunge – che chiama in causa direttamente le responsabilità politiche di chi governa il Paese. Meno docenti e meno personale Ata significano meno vigilanza, meno prevenzione, meno sicurezza. È una scelta politica precisa, e oggi ne vediamo le conseguenze più drammatiche”.

“In attesa che venga fatta piena luce sull’accaduto – conclude – voglio esprimere la mia più profonda vicinanza a questo bambino e alla sua famiglia. Senza alcun intento speculativo, è necessario dire che la scuola italiana non può essere lasciata sola a gestire una società che ormai ha perso ogni considerazione verso le istituzioni”.