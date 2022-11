Caro bollette, CNA Palermo: “Schifani mantenga le promesse fatte”

“Fa piacere apprendere che il governo nazionale ha già introdotto nel Decreto legge Aiuti Quater alcune misure che noi avevamo suggerito“

1' DI LETTURA

PALERMO – È stata grandissima la partecipazione alla mobilitazione regionale del 7 novembre a Palermo, contro il caro bollette organizzata dalla CNA e congiuntamente con tutte le altre associazioni datoriali e sindacali. “È stato un segnale importante – dice Pippo Glorioso, segretario provinciale di Palermo della CNA – questa grande partecipazione e la compostezza con la quale abbiamo attraversato Palermo. Significativa anche la presenza delle amministrazioni comunali capitanate dai tanti sindaci con la fascia tricolore, solo della provincia di Palermo sono stati ben 45 a presenziare. La CNA è stata l’associazione di categoria più rappresentata, il lavoro silenzioso che in questi mesi abbiamo svolto nel territorio, organizzando riunioni e assemblee coinvolgendo i cittadini, ha dato il risultato sperato”.

Una presenza importante da tutta la Sicilia, cinque mila persone scese in strada, un segnale, un grido d’aiuto che si spera venga accolto. Il presidente della Regione Renato Schifani ha, alla fine della manifestazione, ha accolto una rappresentanza di esponenti delle varie associazioni e sindacati. “Il presidente della regione – aggiunge Glorioso – si è impegnato a portare le istanze e le nostre proposte sul tavolo del governo nazionale e a trovare dei fondi regionali per potere calmierare i costi per le imprese e aiutare le famiglie. Speriamo che questo avvenga nel più breve tempo possibile. Intanto fa piacere apprendere che il governo nazionale ha già introdotto nel Decreto legge Aiuti Quater alcune misure che noi avevamo suggerito di adottare e cioè il contributo straordinario sotto forma di credito di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per il mese di dicembre 2022”.