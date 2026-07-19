“Caro Giudice Paolo Borsellino”, la testimonianza toccante VIDEO

 Via D'Amelio, il video toccante del giovane artista
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La performance del giovane artista in via D'Amelio
19 luglio
di
1 min di lettura

Antonio Tancredi Cadili è un giovane e magnifico artista palermitano. Con questo video, donato a LiveSicilia.it, rilegge la strage di via D’Amelio in un modo assai toccante. Il suo impegno gli è valso già numerosi riconoscimenti.

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“Un importante riconoscimento istituzionale per il giovane puparo palermitano Antonio Tancredi Cadili, 15 anni, destinatario di una lettera ufficiale dell’Ufficio del Presidente del Consiglio, con la quale la premier Giorgia Meloni ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per il monologo dedicato al caposcorta Antonio Montinaro, scritto e interpretato da Cadili lo scorso 23 maggio al Giardino della Memoria in occasione del 34 anniversario della strage di Capaci”, così si legge in una nota.

Nel corso della cerimonia, Antonio Tancredi Cadili ha portato in scena un intenso monologo rivolto ad Antonio Montinaro, accompagnato da un paladino dell’Opera dei Pupi che raffigurava proprio il capo della scorta del giudice Giovanni Falcone. Una rappresentazione che ha unito la tradizione dell’Opera dei Pupi al valore della memoria civile, rendendo omaggio a Montinaro, a Giovanni Falcone, a Francesca Morvillo, a Rocco Dicillo e a Vito Schifani”.

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