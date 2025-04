Caro mutui, dall’Irfis contributo ad oltre 4mila imprese

La regione ha destinato 45 milioni per questa misura

PALERMO – Sono 4.851 le imprese siciliane che riceveranno a maggio un contributo a fondo perduto per il sostegno contro il caro mutui, immettendo così nuove risorse nel sistema economico regionale. Irfis ha pubblicato la graduatoria degli aventi diritto al sostegno. Si tratta di una misura voluta dal governo regionale che ha destinato 45 milioni di euro favore delle micro, piccole e medie imprese che hanno subito un aumento dei tassi di interesse sui mutui in essere dal 2024.

In totale le istanze giunte all’Irfis, la finanziaria regionale che gestisce la misura, sono state 7.648 per un totale di 63 milioni di richiesta di contributo alla scadenza dei termini che era fissata il 4 marzo.

In un mese, Irfis ha analizzato le domande giunte agli uffici, realizzato la graduatoria e i controlli a campione. Secondo quanto era previsto dalla norma le imprese potevano chiedere fino a 15 mila euro di contributo per coprire l’80% della quota di interessi pagati sui finanziamenti.

Schifani: “Risposta concreta alle imprese”

“Questa misura – sottolinea il presidente della Regione, Renato Schifani – rappresenta una scelta chiara del nostro governo a sostegno del tessuto economico siciliano. Abbiamo voluto rispondere in modo concreto alle difficoltà delle imprese, garantendo risorse fondamentali per contrastare l’impatto dell’aumento dei tassi di interesse. Il risultato ottenuto dimostra l’efficacia della nostra azione e l’attenzione verso il mondo produttivo, con un intervento che giunge in tempi rapidi e con procedure trasparenti. Continueremo su questa strada per supportare la crescita e la stabilità del nostro sistema imprenditoriale”.

Riolo: “Passo concreto per il tessuto produttivo dell’Isola”

“Questo importante strumento – aggiunge la presidente dell’Irfis, Iolanda Riolo – rappresenta un passo concreto a sostegno del tessuto produttivo dell’isola. Irfis continua a essere al fianco delle imprese, promuovendo misure efficaci e tempestive per rispondere alle sfide economiche del territorio. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto con efficienza e trasparenza e ribadisco il nostro impegno nel garantire procedure chiare e accessibili per tutte le realtà produttive siciliane”.

Se navighi da cellulare e non riesci a leggere la graduatoria clicca qui.