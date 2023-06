Caro spesa, arriva la card da 380 euro: quello che c’è da sapere

Per il via libera definitivo si attende la firma del nuovo presidente dell'Inps

1' DI LETTURA

La Card contro il Caro-Carrello sarà di 380 a famiglia e coprirà il periodo dall’attivazione, che dovrebbe avvenire intorno a metà luglio secondo quanto annunciato dal ministro Francesco Lollobrigida, fino al 31 dicembre 2023.

Per il via libera definitivo si attende la firma del nuovo presidente dell’Inps, ancora da nominare.

Lo fa sapere il ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare.

Il nuovo bonus, istituito dalla legge di bilancio 2023 grazie allo stanziamento di 500 milioni di euro, servirà all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Ne beneficeranno un milione e 500mila famiglie, in base a criteri legati al reddito e al numero dei componenti, che potranno andare a ritirare la Card negli uffici postali, dopo aver ricevuto la lettera da parte de Comune di appartenenza.

Alla domanda se chi gode del reddito di cittadinanza o del reddito di inclusione sarà escluso dalla nuova carta, Lollobrigida ha spiegato che “in queste ore l’Inps sta facendo i calcoli per usare al meglio la capienza economica della misura”. Quanto ai tempi, “la carta si potrà attivare entro il 30 settembre e tutti i residui delle carte non attivate verranno ridistribuite in quelle di chi le ha attivate”.