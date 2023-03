Caro-voli, Catanzaro: “Da Schifani chiacchiere e zero risultati”

Parla il capogruppo del Pd all'Ars

1' DI LETTURA

PALERMO – “Sulla vicenda del caro-voli di chiacchiere e comunicati stampa del presidente Schifani ne abbiamo in quantità, mentre i risultati stanno a zero: i biglietti di alcune tratte da e per la Sicilia continuano ad avere prezzi inaccettabili, esattamente come prima”. Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars.

“Il caro-voli si fa sentire soprattutto su alcune categorie ed in alcuni periodi – aggiunge Catanzaro – penso ad esempio ai molti studenti universitari fuori sede che non hanno la possibilità di poter tornare a casa in occasione delle festività di Pasqua. Proprio in questo senso durante l’esame della finanziaria insieme con i deputati del Pd avevo presentato un emendamento che stanziava due milioni di euro come contributo per ammortizzare il costo dei biglietti aerei per gli studenti fuori sede. Ma la nostra proposta non è piaciuta al governo del presidente Schifani che preferisce continuare a fare comunicati stampa, così anche se i biglietti non diminuiscono di un centesimo, lui almeno riesce ad occupare qualche titolo sui giornali”.