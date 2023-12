Caro voli e Sicilia, Ita Arways adegua il sistema per le tariffe scontate

L'annuncio della compagnia

PALERMO- Ita Airways comunica che, “come anticipato in occasione della propria adesione all’iniziativa della Regione Siciliana che prevede sconti per i biglietti aerei in favore dei residenti nell’Isola, completerà l’adeguamento dei sistemi di vendita nella serata del prossimo venerdì 15 dicembre. Da quel momento sarà possibile per gli aventi diritto accedere tramite il sito web della compagnia Ita-airways.com alle tariffe scontate, nelle modalità previste dagli avvisi esplorativi della Regione Siciliana”.