Caro voli, Geraci: “Grande sforzo per rendere la Sicilia accessibile”

Le parole del deputato regionale della Lega

PALERMO – “È stato fatto uno sforzo straordinario per rendere la Sicilia accessibile a quanti, pur essendo residenti, si trovano fuori regione e in questi giorni, soprattutto in prossimità della Pasqua, vogliono rientrare nell’isola per passarvi qualche giorno”. Salvo Geraci, deputato regionale della Lega, interviene sul sistema di scontistiche sui voli varato dal governo Schifani.

Le parole di Geraci

“Il governo Schifani – continua Geraci – è riuscito ad estendere gli sconti sui voli da e per la Sicilia grazie ad un impegno finanziario straordinario che mette a frutto le risorse compensative per lo svantaggio derivante dall’insularità. Da oggi i cittadini siciliani potranno beneficiare di sconti pari al 25% per tutti, e del 50% per studenti, disabili e soggetti con Isee fino a 15 mila euro. Sono certo che la misura potrà diventare strutturale e servirà anche a calmierare i prezzi delle compagnie aeree. Ritengo importante che agli scali di Roma e Milano, – conclude – si siano aggiunti tutti gli altri aeroporti delle città italiane collegate con la Sicilia”.