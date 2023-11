Caro-voli, Marano (M5s): “Il governo Schifani si è mosso in ritardo”

Le critiche della deputata Cinquestelle

1' DI LETTURA

PALERMO – “Per fortuna a Roma non sono miopi come i governanti siciliani ed hanno accolto un emendamento proposto, nella scorsa legge di bilancio, dal gruppo M5s alla Camera che ha consentito di istituire il Fondo nazionale per rimuovere gli svantaggi dell’insularità. Da settimane infatti sono intervenuta a mezzo stampa per sollecitare il governo a pubblicare il decreto per consentire l’utilizzo delle somme”. A dirlo è la deputata regionale del Movimento 5 stelle, Jose Marano, commentando il piano della Regione contro il caro-voli.

“Schifani si è mosso in ritardo”

“Ancora una volta – spiega Marano – il governo Schifani si muove in ritardo, visto che il decreto ministeriale che demanda la Regione alla determinazione dei criteri per usufruire degli sconti è datato 26 settembre. Se si voleva agire per tempo in Assemblea Regionale Siciliana, invece, avevo proposto durante la scorsa finanziaria un emendamento per istituire un fondo di 100 milioni per contrastare gli effetti dell’ insularità ma è stato bocciato; oggi millantano successi storici senza che ancora sia partita l’iniziativa. La Regione è infatti ancora all’avviso esplorativo per vedere se le compagnie aeree parteciperanno, quindi ancora a quanto sembrerebbe è tutto in fase di costruzione, altro che sconti. Potevamo agire per tempo e siamo sempre in emergenza ancora. Il governo regionale – conclude la deputata M5S – dovrebbe far tesoro di questa occasione per dare più ascolto alle opposizioni, invece, che accentrare su se stesso tutte le iniziative”.