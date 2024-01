Caro-voli, nuovo piano sconti della Regione: ecco gli aeroporti coinvolti

L'idea del governo

PALERMO – Estendere gli sconti aerei attivati dagli aeroporti siciliani verso quelli di Roma e Milano anche alle tratte che collegano le due città più grandi dell’Isola con i maggiori scali del nord. Questo il piano al quale sta pensando il governo regionale siciliano. Il costo, secondo quanto scrive il ‘Giornale di Sicilia’, sarebbe di circa venti milioni di euro.

Gli aeroporti individuati

L’idea è del governatore Renato Schifani e dell’assessore ai trasporti Alessandro Aricò. Serviranno circa due mesi per attuarla, in vista soprattutto delle festività di Pasqua quando il caro-voli si fa sentire maggiormente nelle tasche dei siciliani. Questi, secondo le indiscrezioni, gli altri aeroporti del nord verso i quali verrebbero attivati gli sconti: Bergamo, Verona, Trieste, Venezia, Bologna, Firenze, Genova e Torino. Resta da capire chi potrà beneficiare della misura: se tutti i siciliani residenti nell’isola, come previsto per l’attuale bonus, o soltanto studenti e fasce deboli. Nessuna novità, invece, rispetto a quanto annunciato da Schifani prima di Natale in una intervista: la possibilità di estendere gli sconti anche ai siciliani non residenti nell’Isola.