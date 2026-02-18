 Carolina Kostner festeggia il bronzo del Team Event "Io un pò la loro mascotte"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Carolina Kostner festeggia il bronzo del Team Event “Io un pò la loro mascotte”

1 min di lettura

Carolina Kostner festeggia il bronzo del Team Event “Io un pò la loro mascotte”

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI