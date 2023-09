Caronte & Tourist, i sindacati: garanzie per i 71 lavoratori a rischio

Cgil, Cisl e Uil trasporti chiedono una convocazione alla Regione

PALERMO – “Auspichiamo l’immediata convocazione da parte dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture ed esortiamo politica e istituzioni regionali ad intervenire con la massima tempestività per garantire il mantenimento dei livelli occupazioni, contrattuali e il diritto alla continuità territoriale dei siciliani delle isole minori”.

A chiederlo sono Alessandro Grasso segretario generale Filt Cgil Sicilia, Dionisio Giordano segretario generale Fit Cisl Sicilia e il Commissario Uiltrasporti Sicilia Katia Di Cristina che intervengono cosi sulla vertenza legata ai collegamenti Caronte & Tourist per le isole Eolie Egadi e Ustica, in vista dello stop previsto il prossimo 30 settembre. Entra nel vivo infatti il confronto sindacale con il gruppo Caronte e Tourist relativamente alle procedure di licenziamento di 71 lavoratori. La recessione dei contratti delle tratte regionali operata dalla Società a seguito del sequestro di alcune navi, aveva comunque indotto la Caronte & Tourist IsoleMinori ad erogare il servizio verso le Isole Eolie, Egadi ed Ustica fino al 30 settembre e in regime di libero mercato.

“L’esistenza della clausola sociale prevista nei bandi regionali non è comunque motivo di serenità per i lavoratori, bisogna fare di tutto per impedire questi licenziamenti, è incomprensibile il silenzio della politica regionale. Le istituzioni intervengano subito” concludono.