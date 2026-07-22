Stretto di Messina, il Consiglio di Stato annulla la multa a Caronte & Tourist

Ribaltata la sentenza del Tar

PALERMO – Il Consiglio di Stato ha annullato la sanzione da oltre 3,7 milioni di euro inflitta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) a Caronte & Tourist per presunto abuso di posizione dominante nel servizio di traghettamento sullo Stretto di Messina.

Caronte & Tourist

La decisione ribalta la sentenza del Tar del Lazio che, nel settembre dello scorso anno, aveva confermato il provvedimento dell’Antitrust. La sanzione, irrogata nel marzo 2022, riguardava l’accusa di avere applicato prezzi ritenuti ingiustificatamente gravosi per il trasporto di passeggeri con auto al seguito tra Calabria e Sicilia.

L’istruttoria dell’Antitrust aveva inizialmente individuato due mercati distinti: quello del trasporto di passeggeri con auto al seguito e quello del trasporto merci, relativo ai mezzi pesanti. L’indagine si era poi concentrata esclusivamente sul primo segmento.

Nel confermare la sanzione, il Tar aveva ritenuto che il mercato non fosse completamente chiuso, ma caratterizzato da una situazione di congestione tale da limitarne il libero accesso.

La decisione del Consiglio di Stato sul caso Caronte & Tourist

Di diverso avviso il Consiglio di Stato, che ha rilevato “lacune istruttorie” nell’accertamento svolto dall’Agcm. Secondo i giudici di Palazzo Spada, l’Autorità non avrebbe approfondito in maniera sufficiente l’effettivo grado di concorrenza del mercato di riferimento. Né verificato adeguatamente la configurabilità dell’abuso contestato.

Leggi anche LA SICILIA BRUCIA – DIRETTA. Fiamme lungo la Palermo-Catania Riforma della dirigenza, tensione all’Ars sugli emendamenti del governo Pfizer Catania, vertenza rinviata a settembre: fumata nera al Mimit

Nella sentenza si evidenzia che l’Autorità “avrebbe dovuto procedere a una disamina maggiormente accurata della struttura e delle caratteristiche del mercato”. Attività che, secondo il Consiglio di Stato, non sarebbe stata svolta in modo adeguato.

Per questo motivo è stata riformata la sentenza di primo grado. Con il conseguente annullamento della sanzione e la condanna dell’Antitrust al pagamento delle spese di giudizio relative a entrambi i gradi del processo.