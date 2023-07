Caronte&Tourist, Schifani: “Il servizio pubblico non va interrotto”

Parla il governatore

1' DI LETTURA

CATANIA – “Ho riunito ieri con urgenza dirigenti e assessore per affrontare il tema dei collegamenti con le isole minori. Dovrò incontrare a breve i rappresentanti della compagnia (Carone & Tourist, ndr), ma ho apprezzato la dichiarazione di non intervenire in maniera brusca su tratte e tariffe. Li incontrerò con determinatezza e serenità anche perché un servizio pubblico non si può interrompere con leggerezza”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, a margine del Focus sui temi della riqualificazione delle aree industriali e rilancio degli investimenti di Confindustria Catania, parlando del caso Caronte&Tourist.

L’annuncio di Caronte&Tourist

La compagnia di navigazione, che si è vista respingere l’istanza di dissequestro di alcuni traghetti finiti nel mirino di una inchiesta della magistratura, ha annunciato la rescissione del contratto con la Regione per i collegamenti con le isole minori. Il caso riguarda i collegamenti con le Eolie, le Egadi e Ustica.