Carota Igp di Ispica, oltre 40 mila quintali nel 2024

Concluso oggi l'educational tour organizzato dal consorzio

RAGUSA – Si è concluso oggi, l’educational tour organizzato dal consorzio della carota novella di Ispica Igp, finalizzato alla scoperta di questo prodotto tipicamente invernale primaverile, ricco di vitamine, minerali e betacarotene.

Dal 2011 ad oggi, la carota novella di Ispica Igp ha avuto continui incrementi di mercato e nel 2024 ha registrato una crescita pari al 14% con 40mila quintali di prodotto certificato Igp. Attualmente la superficie coltivata è di circa 1.500 ettari, per una produzione complessiva che supera le 75mila tonnellate di cui il 10% certificata Igp.

“Quest’anno il nostro obiettivo è raggiungere quota 60 mila quintali di prodotto certificato e il 30 per cento di quello commercializzato con il marchio Igp – spiega Massimo Pavan, presidente del consorzio di tutela Igp – l’obiettivo del consorzio è quello di far conoscere il prodotto e le sue caratteristiche uniche, attraverso progetti mirati e attività di promozione nei vari canali di distribuzione per poi arrivare all’utente finale, un consumatore consapevole, particolarmente attento ai prodotti di qualità”.