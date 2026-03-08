Carrarese-Palermo, Inzaghi: “Importante accorciare la classifica”

L'allenatore: "Sapevamo che fosse un campo difficile questo”

Il tecnico del Palermo Pippo Inzaghi, al termine della gara vinta di misura in casa della Carrarese, ha commentato l’incontro ai microfoni ufficiali del club di viale del Fante. L’allenatore ha detto la sua in merito al ritorno al successo in trasferta dei rosanero.

“É stata una partita durissima, ma su questo campo ci avevo perso l’anno scorso anche col Pisa. É un campo molto complicato e difficile, è un altro calcio e abbiamo cercato di opporre resistenza. Siamo andati in vantaggio, é stata una gara di grande sofferenza, però insomma qua ha perso anche il Venezia. Sono partite a sé. L’importante oggi è aver portato a casa il risultato, tre punti, aver accorciato la classifica, aver vinto anche una partita non delle migliori ma di grande sofferenza, da squadra e questo è un bel messaggio per lo scontro di sabato (contro il Monza, ndr)”.

Poi Inzaghi ha detto la sua sulle condizioni di Peda, uscito anzitempo dal campo: “Aveva preso un calcio, ma devo dire che quelli che sono entrati l’hanno fatto bene. Abbiamo fatto un secondo tempo migliore del primo, i cambi hanno fatto tanto. Sono molto contento, andiamo avanti e diamo continuità alla partita di Mantova. Le ultime 17 partite le abbiamo fatte molto bene e dobbiamo continuare così”.

“Ero curioso di vedere dopo il primo contraccolpo cosa poteva succedere e invece abbiamo fatto una grande gara oggi. Temevo molto questa partita, sapevamo del passo falso del Monza e volevamo accorciare. Sapevo che sarebbe stata una partita complicatissima, lo è stata e portarla a casa è sinonimo di grande squadra”, ha concluso il tecnico.