Carrarese-Palermo, Pohjanpalo: “Voglio fare ancora più gol”

“Tre punti importanti, sono felice per la prestazione in campo. Complimenti anche alla Carrarese, sono molto bravi”. Joel Pohjanpalo, attaccante del Palermo, commenta così la vittoria ai danni della Carrarese a fine gara ai microfoni ufficiali del club rosanero. “Siamo molto felici per questi tre punti”, ha aggiunto il finlandese.
“Quando giochi per una squadra come il Palermo e sei l’attaccante principale, ci si aspetta tanti gol da te. Venti gol sono un grande passo, ma voglio farne ancora di più – prosegue l’autore del gol vittoria -. Prossima partita arriva una grande partita contro il Monza. Siamo a soli tre punti di distanza e una vittoria sarebbe importantissima per tutti: per la squadra e per lo staff”.