Carrefour, la vittima e le folli parole dell’aggressore

Nella foro la vittima dell'aggressione.

1' DI LETTURA

‘Ho visto tutte quelle persone felici, che stavano bene, e ho provato invidia’, ha detto Andrea Tombolini al pm che lo ha arrestato, con le accuse di omicidio e tentato omicidio plurimo, per aver accoltellato sei persone al Carrefour del centro commerciale di Assago, nel Milanese. Il 46enne, che era in cura per problemi mentali, è stato fermato dall’ex calciatore dell’Inter Massimo Tarantino. Tra i feriti anche il difensore del Monza Pablo Marì. La Procura di Milano ha suggerito a Carrefour di ritirare dagli scaffali dei suoi supermercati i coltelli. Nell’assalto è morto un dipendente: Luis Fernando Ruggieri (nella foto)