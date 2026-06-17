Chi possiede ancora una carta d’identità cartacea valida non dovrà correre agli sportelli entro il 3 agosto 2026. Il governo ha infatti deciso di cambiare le regole, evitando a milioni di cittadini la necessità di sostituire immediatamente il documento con la carta d’identità elettronica.
La novità è stata approvata dal Consiglio dei ministri riunito il 16 giugno a Palazzo Chigi sotto la presidenza del vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani. Il provvedimento stabilisce che le carte d’identità cartacee non ancora scadute continueranno a essere valide anche oltre la data del 3 agosto 2026 e fino alla loro naturale scadenza.
È stato inoltre disposto che, in attesa dell’emissione della carta d’identità elettronica, i Comuni possano rilasciare un documento provvisorio di riconoscimento.
Carta d’identità cartacea, slitta l’obbligo per milioni di italiani
La decisione segna una svolta rispetto alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell’Interno del 3 febbraio scorso. Quel documento prevedeva infatti che dal 3 agosto 2026 le vecchie carte d’identità cartacee non potessero più essere utilizzate, anche nel caso in cui risultassero ancora formalmente valide.
Con il nuovo intervento normativo cambia quindi lo scenario per migliaia di cittadini che avrebbero dovuto affrontare il rinnovo del documento in tempi brevi. Chi possiede una carta cartacea non scaduta potrà continuare a utilizzarla nei casi consentiti dalla legge.
Perché il governo ha cambiato idea
Alla base della scelta c’è la volontà di evitare un sovraccarico degli uffici anagrafici comunali, soprattutto durante il periodo estivo, quando si sarebbe registrato un forte aumento delle richieste per ottenere la Carta d’identità elettronica.
La Cie è destinata a sostituire progressivamente il vecchio documento cartaceo. Oltre a certificare l’identità del cittadino, permette l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e alle piattaforme online abilitate.
Come ottenere la carta d’identità elettronica
Restano in vigore le regole attuali per il rinnovo del documento. La richiesta può essere presentata a partire dai 180 giorni precedenti la data di scadenza della carta d’identità.
La sostituzione può essere effettuata anche in caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione del documento. Per ottenere la Cie è necessario prenotare un appuntamento presso l’ufficio anagrafe del proprio Comune oppure attraverso il portale Agenda Online.
Da giugno 2026 è inoltre entrata in vigore una novità che riguarda gli italiani residenti all’estero iscritti all’Aire, i quali possono richiedere la Carta d’identità elettronica presso qualsiasi Comune italiano.
TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA