Mancato pagamento Irpef, cartella esattoriale a un bambino di 7 anni

L'errore dell'Agenzia delle Entrate

Una cartella esattoriale intestata a un bambino di 7 anni è stata notificata a Salerno per un presunto debito Irpef riferito al 2017, periodo precedente alla sua nascita.

L’atto emesso dall’Agenzia delle Entrate, riporta il “Corriere della Sera”, ha immediatamente sollevato interrogativi sulla correttezza delle procedure di controllo che precedono l’invio delle richieste fiscali.

Dopo aver ricevuto l’avviso, il padre del minore ha avviato le prime verifiche e si è quindi rivolto all’Associazione Italia Roma, che ha segnalato la presenza di una criticità rilevante nei sistemi di accertamento preventivo.

Cartella esattoriale a bambino di 7 anni, l’importo

Secondo quanto emerso, l’importo contestato è pari a 449,81 euro e risulterebbe, peraltro, già prescritto.

Dal punto di vista giuridico, la posizione appare priva di fondamento. I legali coinvolti nel caso chiariscono che un minore non può essere considerato fiscalmente responsabile e che il provvedimento è destinato a essere annullato. La famiglia ha già annunciato la presentazione di un ricorso formale per ottenere la cancellazione dell’atto.

I precedenti

L’episodio di Salerno non rappresenta un caso isolato. Situazioni analoghe si sono già verificate in diverse aree del Paese. A Roma, nel 2024, una cartella esattoriale era stata indirizzata a un bambino di 6 anni. Nel 2015, a Quarto, in provincia di Napoli, un minore di 7 anni si era visto recapitare una richiesta simile da parte di Equitalia.

Secondo le ricostruzioni disponibili, andando indietro nel tempo, sarebbero almeno una dozzina i casi di questo tipo registrati in Italia.

