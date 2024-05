Caruso: “Falcone incandidabile? Sempre rispettato le regole”

"Non possiamo che confermare la nostra fiducia nel suo operato"

PALERMO – “Forza Italia è da sempre il partito del garantismo. E non solo del garantismo ma anche della legalità e del rispetto delle regole“, lo dichiara Marcello Caruso, coordinatore in Sicilia di Forza Italia.

“Sono le regole che abbiamo pienamente applicato nella composizione delle liste per le elezioni europee, come di tutte le elezioni alle quali partecipa il nostro partito e per le quali tutti i candidati di Forza Italia sono sicuramente candidabili ed eleggibili in base alla normativa vigente”.

“Nel merito delle dichiarazioni della presidente della Commissione antimafia – ha aggiunto Caruso -, non possiamo innanzitutto che esprimere perplessità rispetto ad uno strumento ed una comunicazione che riteniamo inadeguati per l’obiettivo prefisso e al limite di una compiuta civiltà giuridica”.

“In uno stato di diritto si applicano le norme vigenti per cui sono le norme elettorali a stabilire chi è candidabile e chi no“.

“Nel merito della vicenda che riguarda l’onorevole Falcone, non possiamo che confermare la nostra fiducia nel suo operato, sempre improntato alla trasparenza e al rispetto delle regole, così come, nel ribadire la fiducia nella Magistratura, siamo assolutamente certi che – ha concluso il coordinatore siciliano di Forza Italia – nelle sedi opportune Falcone dimostrerà la propria estraneità ai fatti che gli sono contestati“.